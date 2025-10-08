https://ria.ru/20251008/zhitelnitsa-2047071138.html
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски
НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура в Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она заставила внучку украсть детскую коляску, сообщило надзорное ведомство региона.
По версии следствия, в августе 2025 года женщина, находясь со своими малолетними внуками во дворе многоквартирного дома в городе Баксане
, заметила детскую коляску и решила ее похитить.
"В осуществление задуманного, понимая, что ее внучка в силу малолетнего возраста не осознает общественную опасность указанных действий, она указала ей привезти к ней детскую коляску, которую в последующем тайно похитила и скрылась с места совершения преступления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате владелице коляски был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей, коляска была возвращена ей в ходе следствия.
Женщине предъявлено обвинение по статьям "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" и "Вовлечение лица, не достигшего 14-летнего возраста, в совершение преступления путем обмана" УК РФ
, санкции которых предусматривают до девяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.