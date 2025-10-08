Рейтинг@Mail.ru
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zhitelnitsa-2047071138.html
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски - РИА Новости, 08.10.2025
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски
Прокуратура в Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она заставила внучку украсть детскую РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:05:00+03:00
2025-10-08T15:05:00+03:00
происшествия
баксан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250325/sud-2007091399.html
https://ria.ru/20250317/habarovsk-2005425326.html
баксан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, баксан, россия
Происшествия, Баксан, Россия
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски

Жительницу КБР будут судить за попытку украсть детскую коляску с помощью внучки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура в Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она заставила внучку украсть детскую коляску, сообщило надзорное ведомство региона.
По версии следствия, в августе 2025 года женщина, находясь со своими малолетними внуками во дворе многоквартирного дома в городе Баксане, заметила детскую коляску и решила ее похитить.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин
25 марта, 06:24
"В осуществление задуманного, понимая, что ее внучка в силу малолетнего возраста не осознает общественную опасность указанных действий, она указала ей привезти к ней детскую коляску, которую в последующем тайно похитила и скрылась с места совершения преступления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате владелице коляски был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей, коляска была возвращена ей в ходе следствия.
Женщине предъявлено обвинение по статьям "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" и "Вовлечение лица, не достигшего 14-летнего возраста, в совершение преступления путем обмана" УК РФ, санкции которых предусматривают до девяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей
17 марта, 09:32
 
ПроисшествияБаксанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала