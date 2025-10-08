https://ria.ru/20251008/zemletryasenie-2047059905.html

У побережья северных Курил произошло второе за сутки землетрясение

происшествия

северо-курильск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Второе за сутки землетрясение произошло вблизи побережья северных Курил, его магнитуда составила 4,8, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. В среду утром Семенова сообщила, что в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 89 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 8 октября в 19.53 (11.53 мск - ред.). Его эпицентр располагался в 98 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 62 километров", - рассказала сейсмолог РИА Новости. По словам собеседницы агентства, сейсмическую активность могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов. Тревогу цунами не объявляли.

