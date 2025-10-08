https://ria.ru/20251008/zelenskiy-2047052566.html
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии "Слуга народа" "деструктивными дебилами", заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 08.10.2025
