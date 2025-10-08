Рейтинг@Mail.ru
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
13:44 08.10.2025 (обновлено: 13:45 08.10.2025)
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии "Слуга народа" "деструктивными дебилами", заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 08.10.2025
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде

Зеленский назвал депутатов своей партии Слуга народа деструктивными дебилами

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал депутатов своей партии "Слуга народа" "деструктивными дебилами", заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«
""Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?" — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами"", — сообщил нардеп.
По словам Гончаренко*, Зеленский после провального собрания больше не планирует следующие встречи со своими соратниками по фракции.
Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк также сообщал, что встреча Зеленского с его партией, запланированная на текущей неделе, отменена.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время последней встречи со своими соратниками предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
* Внесен в список террористов и экстремистов
