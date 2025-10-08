Рейтинг@Mail.ru
Заварин: Агродиктант делает сельское хозяйство популярным на Вологодчине
16:29 08.10.2025
Заварин: Агродиктант делает сельское хозяйство популярным на Вологодчине
Заварин: Агродиктант делает сельское хозяйство популярным на Вологодчине

Роман Заварин: Агродиктант популяризирует сельское хозяйство на Вологодчине

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиРоман Заварин
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый всероссийский агродиктант является одним из инструментов популяризации сельского хозяйства в Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Роман Заварин.
Для проведения мероприятия в регионе организовали 90 площадок. Оно приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечается 12 октября.
В пресс-службе отметили, что диктант написал депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта "Российское село" Андрей Клеков. Он поучаствовал в мероприятии в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии.
"Изначально ожидалось участие порядка 1,5 тысячи человек, но сегодня, уверен, их значительно больше. Не случайно выбрана и дата проведения агродиктанта – с 8 по 12 октября, в преддверии одного из самых уважаемых отраслевых праздников, который традиционно отмечается во второе воскресенье октября. От всей души поздравляю участников и всех, кому небезразлично будущее российского села", – подчеркнул Клеков, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.
В бланке 30 вопросов по различным темам агропромышленного комплекса – мелиорации, растениеводстве, животноводстве и племенном деле, ветеринарии, экспорте продукции АПК, сельхозтехнике, агротуризме, роли России в мировой продовольственной безопасности и истории российского сельского хозяйства. Причем ранжированы они не только по возрасту, но и профильному образованию.
Заварин отметил, что сельское хозяйство – одна из важных отраслей для региона.
"От ее развития буквально зависят жизни людей, и именно поэтому только в этом году на поддержку аграриев мы направляем почти 5 миллиардов рублей из областного бюджета. Но дело не только в объеме поддержки. Очень важно повышать престиж аграрных профессий. Этот диктант – один из инструментов популяризации сельского хозяйства. Вопросы действительно очень интересные", – сказал глава Заксобрания региона.
Он выразил уверенность в том, что каждый участник проекта не только обновит свои знания, но и сможет узнать что-то новое об агропромышленном комплексе России.
