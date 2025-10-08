Рейтинг@Mail.ru
Западные элиты не оставили выбора народам Европы, заявила Жданова - РИА Новости, 08.10.2025
17:40 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zapad-2047109892.html
Западные элиты не оставили выбора народам Европы, заявила Жданова
Западные элиты не оставили выбора народам Европы, заявила Жданова
Западные элиты не оставили выбора народам Европы, заявила Жданова
Западные элиты, похоже, не оставили выбора народам Европы, дело идет к крупномасштабному вооружённому конфликту, если они не остановятся, заявила глава... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:40:00+03:00
2025-10-08T17:40:00+03:00
в мире
европа
россия
вена
юлия жданова
обсе
европа
россия
вена
в мире, европа, россия, вена, юлия жданова, обсе
В мире, Европа, Россия, Вена, Юлия Жданова, ОБСЕ
Западные элиты не оставили выбора народам Европы, заявила Жданова

Жданова предостерегла о грядущем вооруженном конфликте из-за действий Запада

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 8 окт – РИА Новости. Западные элиты, похоже, не оставили выбора народам Европы, дело идет к крупномасштабному вооружённому конфликту, если они не остановятся, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Похоже, народам Европы уже не оставили иного выбора, кроме как готовиться к крупномасштабному вооружённому конфликту. Дело идёт к нему, если западные элиты не остановятся и не пересмотрят свои политические и доктринальные установки", - сказала она на 1116-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Европа скатывается к войне, заявил Орбан
3 октября, 09:30
 
В миреЕвропаРоссияВенаЮлия ЖдановаОБСЕ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
