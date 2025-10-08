Западные элиты не оставили выбора народам Европы, заявила Жданова

ВЕНА, 8 окт – РИА Новости. Западные элиты, похоже, не оставили выбора народам Европы, дело идет к крупномасштабному вооружённому конфликту, если они не остановятся, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.