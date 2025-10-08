https://ria.ru/20251008/zapad-2047076469.html

Запад наплодил бездарных форумов по Украине, заявила Захарова

2025-10-08T15:25:00+03:00

в мире

россия

украина

великобритания

мария захарова

владимир зеленский

кир стармер

нато

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Запад наплодил огромное количество ненужных и бездарных форумов по украинской теме, потерял понимание, зачем их проводят, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Проблема еще в том, что они за эти годы наплодили такое количество форумов абсолютно ненужных, абсолютно бездарных, абсолютно не выдававших никаких результатов, что просто атрофировалось понимание, даже понимание, зачем они их проводят", - сказала она в ходе брифинга. Как предположила Захарова, на Западе считают и продолжают считать, что проведение форума уже представляет собой результат. При этом она обратила внимание, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами. "Проведение форумов ради форумов, называние коалицией ради просто названия – сотрясание воздуха просто так, не для чего или только ради очередной инициативы и ее реализации – это как раз говорит о том, что все это нужно для отвлечения внимания от собственных проблем, а не решения существующих вокруг Украины", - подчеркнула она. В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

россия

украина

великобритания

2025

