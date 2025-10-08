Рейтинг@Mail.ru
Запад наплодил бездарных форумов по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zapad-2047076469.html
Запад наплодил бездарных форумов по Украине, заявила Захарова
Запад наплодил бездарных форумов по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 08.10.2025
Запад наплодил бездарных форумов по Украине, заявила Захарова
Запад наплодил огромное количество ненужных и бездарных форумов по украинской теме, потерял понимание, зачем их проводят, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:25:00+03:00
2025-10-08T15:25:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
мария захарова
владимир зеленский
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Запад наплодил огромное количество ненужных и бездарных форумов по украинской теме, потерял понимание, зачем их проводят, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Проблема еще в том, что они за эти годы наплодили такое количество форумов абсолютно ненужных, абсолютно бездарных, абсолютно не выдававших никаких результатов, что просто атрофировалось понимание, даже понимание, зачем они их проводят", - сказала она в ходе брифинга. Как предположила Захарова, на Западе считают и продолжают считать, что проведение форума уже представляет собой результат. При этом она обратила внимание, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами. "Проведение форумов ради форумов, называние коалицией ради просто названия – сотрясание воздуха просто так, не для чего или только ради очередной инициативы и ее реализации – это как раз говорит о том, что все это нужно для отвлечения внимания от собственных проблем, а не решения существующих вокруг Украины", - подчеркнула она. В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20251008/mid-2047068091.html
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047009417.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, мария захарова, владимир зеленский, кир стармер, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Кир Стармер, НАТО
Запад наплодил бездарных форумов по Украине, заявила Захарова

Захарова резко высказалась о посвященных Украине мероприятиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Запад наплодил огромное количество ненужных и бездарных форумов по украинской теме, потерял понимание, зачем их проводят, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Проблема еще в том, что они за эти годы наплодили такое количество форумов абсолютно ненужных, абсолютно бездарных, абсолютно не выдававших никаких результатов, что просто атрофировалось понимание, даже понимание, зачем они их проводят", - сказала она в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине
Вчера, 14:50
Как предположила Захарова, на Западе считают и продолжают считать, что проведение форума уже представляет собой результат. При этом она обратила внимание, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами.
"Проведение форумов ради форумов, называние коалицией ради просто названия – сотрясание воздуха просто так, не для чего или только ради очередной инициативы и ее реализации – это как раз говорит о том, что все это нужно для отвлечения внимания от собственных проблем, а не решения существующих вокруг Украины", - подчеркнула она.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Европе выступили с громким заявлением из-за опасного шага Украины
Вчера, 11:21
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала