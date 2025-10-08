Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Медиа-советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп утверждает, что тот не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них участвовать.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, а ныне - украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.
"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная... Есть подозрение, что эта информация, также как и прошлая про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне - это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком", - заявила Тороп в комментарии украинскому изданию NV.
При этом Тороп не уточнила, кого именно она имеет в виду. По ее словам, Залужный твердо намерен не связываться с политикой до завершения конфликта на Украине и не занимается подготовкой к выборам или поиском депутатов для якобы организуемой им партии в Верховной раде.
В конце июля служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
