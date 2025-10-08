Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Медиа-советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп утверждает, что тот не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них участвовать.

"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная... Есть подозрение, что эта информация, также как и прошлая про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне - это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком", - заявила Тороп в комментарии украинскому изданию NV.