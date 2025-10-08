Рейтинг@Mail.ru
Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zaluzhnyj-2047110711.html
Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник
Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник - РИА Новости, 08.10.2025
Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник
Медиа-советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп утверждает, что тот не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:43:00+03:00
2025-10-08T17:43:00+03:00
в мире
украина
сша
лондон
валерий залужный
владимир зеленский
андрей ермак
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_562939e96dcdc58aba6cae1e60b0e721.jpg
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
украина
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_083d8d10b4241a1b02d799fc9cdac43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Лондон, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Залужный не планирует стать президентом Украины, заявила его советник

Советник Залужного развеяла слухи об экс-главкоме ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Медиа-советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Оксана Тороп утверждает, что тот не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них участвовать.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, а ныне - украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.
Помощник президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются
10 января, 08:00
"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная... Есть подозрение, что эта информация, также как и прошлая про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне - это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком", - заявила Тороп в комментарии украинскому изданию NV.
При этом Тороп не уточнила, кого именно она имеет в виду. По ее словам, Залужный твердо намерен не связываться с политикой до завершения конфликта на Украине и не занимается подготовкой к выборам или поиском депутатов для якобы организуемой им партии в Верховной раде.
В конце июля служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского
14 января, 10:52
 
В миреУкраинаСШАЛондонВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала