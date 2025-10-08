МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Власти Молдавии используют русофобскую риторику для подавления оппонентов, президенту Молдавии Майе Санду воздастся за то, что она делает со страной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Русофобская риторика цинично используется кишиневским режимом для подавления политических оппонентов, против которых развернут настоящий террор", - сказала она в ходе брифинга.

"Я думаю, каждому будет по заслугам. Каждому. И за то, что Санду творит в Молдавии, и за то, что она свершает с гражданами, которых обманывает, и ей воздастся", - резюмировала Захарова.