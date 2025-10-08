Рейтинг@Mail.ru
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду - РИА Новости, 08.10.2025
15:51 08.10.2025 (обновлено: 15:53 08.10.2025)
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду - РИА Новости, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду
Власти Молдавии используют русофобскую риторику для подавления оппонентов, президенту Молдавии Майе Санду воздастся за то, что она делает со страной, заявила... РИА Новости, 08.10.2025
Захарова резко высказалась о русофобской политике Санду

Захарова предрекла Санду расплату за циничную русофобскую политику

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Власти Молдавии используют русофобскую риторику для подавления оппонентов, президенту Молдавии Майе Санду воздастся за то, что она делает со страной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Русофобская риторика цинично используется кишиневским режимом для подавления политических оппонентов, против которых развернут настоящий террор", - сказала она в ходе брифинга.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
Как отметила Захарова, жители Молдавии хотят мира, добрососедства, но их мнение брезгливо игнорируется властями страны. При этом, подчеркнула она, режим Санду практически ничего не делает для улучшения крайне неблагополучной социально-экономической обстановки в Молдавии.
"Я думаю, каждому будет по заслугам. Каждому. И за то, что Санду творит в Молдавии, и за то, что она свершает с гражданами, которых обманывает, и ей воздастся", - резюмировала Захарова.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
В течение нескольких лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Суд в Кишиневе рассмотрит ходатайство об освобождении Гуцул
Вчера, 00:10
Суд в Кишиневе рассмотрит ходатайство об освобождении Гуцул
Вчера, 00:10
 
