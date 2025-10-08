Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением
00:45 08.10.2025
Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением
Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением в среду вечером. РИА Новости, 08.10.2025
Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением

Мария Захарова пошутила о том, что Макрона доконал теневой флот

© The Presidency of the French RepublicПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© The Presidency of the French Republic
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением в среду вечером.
"Российский "теневой флот" доконал?", - написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Левая партия "Непокорившаяся Франция" направила в парламент предложение о запуске процедуры импичмента в отношении президента Франции, оно будет рассмотрено в среду. Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.
Рассмотрение запроса будет проходить на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали также звучать призывы и к отставке президента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
СМИ: Бюро Национального собрания утвердило процедуру импичмента Макрона
17 сентября 2024, 13:06
 
