Захарова пошутила по поводу намерения Макрона выступить с заявлением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением в среду вечером. РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением в среду вечером.
"Российский "теневой флот" доконал?", - написала она в своём Telegram-канале
Ранее Левая партия "Непокорившаяся Франция" направила в парламент предложение о запуске процедуры импичмента в отношении президента Франции, оно будет рассмотрено в среду. Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.
Рассмотрение запроса будет проходить на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали также звучать призывы и к отставке президента.