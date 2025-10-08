https://ria.ru/20251008/zaderzhannyy-2047011860.html
Агент Киева рассказал, зачем вышел на связь с украинской разведкой
Агент Киева рассказал, зачем вышел на связь с украинской разведкой - РИА Новости, 08.10.2025
Агент Киева рассказал, зачем вышел на связь с украинской разведкой
Задержанный агент Киева, подорвавший авто военнослужащего, вышел на связь с украинской разведкой в сентябре 2024 года, чтобы подзаработать, следует из видео,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:26:00+03:00
2025-10-08T11:26:00+03:00
2025-10-08T11:26:00+03:00
в мире
киев
наро-фоминск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc024822690c9cb9598291ad332251a.jpg
https://ria.ru/20251006/terakty-2046583667.html
киев
наро-фоминск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8310f6346f767a0484fe35196ae85d50.jpg
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего
Видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске, публикует ФСБ
2025-10-08T11:26
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, наро-фоминск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Киев, Наро-Фоминск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Агент Киева рассказал, зачем вышел на связь с украинской разведкой
Задержанный агент Киева связался с украинской разведкой ради заработка