В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша

"В Иркутске полицейские задержали любителя шаурмы, похитившего из закусочной 17 килограммов говядины. Помимо мяса злоумышленник взял 22 пачки лаваша. Кроме того, в рамках расследования сыщики выяснили, что подозреваемый совершил еще несколько аналогичных преступлений в Ленинском округе областного центра", - говорится в сообщении.