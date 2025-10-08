https://ria.ru/20251008/zaderzhanie-2047167839.html
В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша
Мужчина, совершивший серию краж замороженного мяса и лаваша из закусочных, задержан в Иркутске, заведено дело по статье о краже, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 08.10.2025
ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, совершивший серию краж замороженного мяса и лаваша из закусочных, задержан в Иркутске, заведено дело по статье о краже, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
владелец закусочной обратился в полицию, сообщив, что ночью неизвестный разбил в заведении окно и украл из кассы 2 тысячи рублей, а также забрал продукты - мясо и лаваш. Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 37-летний иркутянин. Заявитель оценил ущерб в 18 тысяч рублей.
"В Иркутске полицейские задержали любителя шаурмы, похитившего из закусочной 17 килограммов говядины. Помимо мяса злоумышленник взял 22 пачки лаваша. Кроме того, в рамках расследования сыщики выяснили, что подозреваемый совершил еще несколько аналогичных преступлений в Ленинском округе областного центра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье о краже.