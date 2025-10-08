Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша
23:48 08.10.2025
В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша
В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша - РИА Новости, 08.10.2025
В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша
Мужчина, совершивший серию краж замороженного мяса и лаваша из закусочных, задержан в Иркутске, заведено дело по статье о краже, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 08.10.2025
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске задержали похитителя говядины и лаваша

В Иркутске задержали мужчину, укравшего 17 кг мяса и лаваша из закусочных

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, совершивший серию краж замороженного мяса и лаваша из закусочных, задержан в Иркутске, заведено дело по статье о краже, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске владелец закусочной обратился в полицию, сообщив, что ночью неизвестный разбил в заведении окно и украл из кассы 2 тысячи рублей, а также забрал продукты - мясо и лаваш. Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 37-летний иркутянин. Заявитель оценил ущерб в 18 тысяч рублей.
«

"В Иркутске полицейские задержали любителя шаурмы, похитившего из закусочной 17 килограммов говядины. Помимо мяса злоумышленник взял 22 пачки лаваша. Кроме того, в рамках расследования сыщики выяснили, что подозреваемый совершил еще несколько аналогичных преступлений в Ленинском округе областного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье о краже.
Пиво - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Житель Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о грабеже
17 августа 2024, 15:26
 
ПроисшествияИркутскИркутская область
 
 
