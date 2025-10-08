https://ria.ru/20251008/yugra-2047158258.html
Новые канализационно-очистные сооружения появятся в Сургутском районе Югры
СУРГУТ, 8 окт – РИА Новости. Новые канализационно-очистные сооружения (КОС) стоимостью 2,5 миллиарда рублей появятся в поселении Федоровское в Сургутском районе Югры, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Федоровском идет строительство новых канализационно-очистных сооружений. В рамках рабочей поездки в поселение в том числе посетил строительную площадку будущих КОС. Стоимость объекта – без малого 2,5 миллиарда рублей. Проект финансируется за счет федерального займа "Фонда развития территорий" в размере 1,3 миллиарда, еще 782,8 миллиона рублей выделены из окружного бюджета и 285,6 миллиона – из казны Сургутского района", - написал Трубецкой в Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, готовый объект будет включать в себя здание очистных сооружений, площадку для хранения осадка после очистки сточных вод, цех по его обезвоживанию и инженерные сети. Мощность новых сооружений составит семь тысяч кубометров в сутки, что позволит учесть потребности в связи с дальнейшим развитием Федоровского. Старые очистные сооружения, первая очередь которых была введена в эксплуатацию еще в 1987 году, а вторая – спустя 10 лет, не справлялись с нагрузками.
Подрядчик, ООО "Энергострой", уже провел демонтаж части действующих объектов и вывез более 300 тонн металлолома, обустроенные временные дороги. В настоящее время на площадке ведутся работы по забивке и испытанию свай. Ожидается, что строительство новых КОС завершится в 2027 году, до этого момента продолжит функционировать вторая очередь старых очистных сооружений, подчеркнул Трубецкой.