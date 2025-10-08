https://ria.ru/20251008/yuan-2046996356.html
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню - РИА Новости, 08.10.2025
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:18:00+03:00
2025-10-08T10:18:00+03:00
2025-10-08T10:18:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
https://ria.ru/20251001/rubl-2045538118.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,42 рубля