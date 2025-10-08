Рейтинг@Mail.ru
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню - РИА Новости, 08.10.2025
10:18 08.10.2025
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню
экономика
2025
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,42 рубля

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растет на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,42 рубля.
