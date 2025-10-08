Экс-мэра Назарово арестовали по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей

КРАСНОЯРСК, 8 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска отправил под стражу до 7 декабря бывшего мэра Назарово Владимира Саара, обвиняемого в получении взятки в 3,5 миллиона рублей от дорожной компании, сообщили в краевой прокуратуре.

"В суде прокурор настаивал на заключении под стражу в связи с рисками, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 7 декабря 2025 года", - сообщили в прокуратуре.