Экс-мэра Назарово арестовали по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей

Центральный районный суд Красноярска отправил под стражу до 7 декабря бывшего мэра Назарово Владимира Саара, обвиняемого в получении взятки в 3,5 миллиона... РИА Новости, 08.10.2025
КРАСНОЯРСК, 8 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска отправил под стражу до 7 декабря бывшего мэра Назарово Владимира Саара, обвиняемого в получении взятки в 3,5 миллиона рублей от дорожной компании, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, Саар, находясь в должности мэра Назарово
, в 2023-2024 годах договорился с директором подрядной организации ООО "ПромСтрой" о систематическом получении незаконного денежного вознаграждения. Взятка предназначалась за предоставление преимуществ при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Назарово и составила 3,5 миллиона рублей.
Отмечается, что своими незаконными действиями бывший чиновник помог ООО "ПромСтрой" одержать победу в конкурсной процедуре и заключить контракт на сумму 100 миллионов рублей. Саар покинул пост в феврале 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ
).
"В суде прокурор настаивал на заключении под стражу в связи с рисками, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 7 декабря 2025 года", - сообщили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, фигурант своей вины не признает.