В Черкассах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрыв второй раз за ночь прозвучал в Черкассах и на окраинах города, сообщает украинский телеканал "Общественное".

После полуночи телеканал уже сообщал о взрыве, который было слышно в городе и на его окраинах.

"В Черкассах и близ города снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Позднее телеканал сообщил о третьем взрыве в городе за ночь.