В Черкассах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрыв второй раз за ночь прозвучал в Черкассах и на окраинах города, сообщает украинский телеканал "Общественное".
После полуночи телеканал уже сообщал о взрыве, который было слышно в городе и на его окраинах.
"В Черкассах и близ города снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о третьем взрыве в городе за ночь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18