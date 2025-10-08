https://ria.ru/20251008/vystavka-2047152813.html
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве - РИА Новости, 08.10.2025
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве
Смоленская область демонстрирует свой опыт и достижения на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:17:00+03:00
2025-10-08T21:17:00+03:00
2025-10-08T21:17:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151791/53/1517915393_225:294:2100:1349_1920x0_80_0_0_686b8e56c0ee9980635f99f2319b823d.jpg
смоленская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151791/53/1517915393_151:0:1950:1349_1920x0_80_0_0_958aa8c66bcb807b1b0338ca8b9a4431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленская область, москва
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Москва
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве
Смоленская область представила продукцию на агропромышленной выставке в Москве
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Смоленская область демонстрирует свой опыт и достижения на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщил губернатор Василий Анохин.
Выставка открылась в среду в комплексе "Тимирязев центр" в Москве
и продлится до 11 октября.
"Тема экспозиции Смоленской области
— "Место, где инновации соединяются с традициями". На стенде представлена продукция 19 предприятий региона: известный вяземский пряник, хлеб и выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция и сыры, овощные консервы и многое другое. Большая часть стенда посвящена смоленскому льну. Мы много внимания уделяем возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
В этом году впервые на выставке организована площадка, ориентированная на молодежь. Сегодня сельскохозяйственная отрасль выходит на новый уровень, и важно следовать современным тенденциям, сохраняя лучшие наработки, отметил губернатор.
"Сегодня мы проводим деловые переговоры с инвесторами и партнерами, результатом которых должны стать эффективные решения для будущего сельскохозяйственной отрасли", - резюмировал глава региона.