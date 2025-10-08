Рейтинг@Mail.ru
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:17 08.10.2025
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве - РИА Новости, 08.10.2025
Смоленщина представила свой опыт на агропромышленной выставке в Москве
Смоленская область демонстрирует свой опыт и достижения на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Смоленская область демонстрирует свой опыт и достижения на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщил губернатор Василий Анохин.
Выставка открылась в среду в комплексе "Тимирязев центр" в Москве и продлится до 11 октября.
"Тема экспозиции Смоленской области — "Место, где инновации соединяются с традициями". На стенде представлена продукция 19 предприятий региона: известный вяземский пряник, хлеб и выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция и сыры, овощные консервы и многое другое. Большая часть стенда посвящена смоленскому льну. Мы много внимания уделяем возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
В этом году впервые на выставке организована площадка, ориентированная на молодежь. Сегодня сельскохозяйственная отрасль выходит на новый уровень, и важно следовать современным тенденциям, сохраняя лучшие наработки, отметил губернатор.
"Сегодня мы проводим деловые переговоры с инвесторами и партнерами, результатом которых должны стать эффективные решения для будущего сельскохозяйственной отрасли", - резюмировал глава региона.
 
