Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН

"Меня ужасает поведение Турции и грубое нарушение Устава ООН и резолюции СБ ООН 1244, как и продолжение вооружения приштинских властей. Сейчас абсолютно ясно, что Турция не хочет стабильности Западных Балкан и снова мечтает об обновлении Оттоманской империи. Сербия - малое государство, но мы хорошо поняли послание!" - говорится в сообщении в аккаунте Вучича в соцсети Х.