Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН
20:51 08.10.2025
Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН
Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН - РИА Новости, 08.10.2025
Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его ужасает поведение Турции и вооружение Приштины в свете передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
сербия
турция
косово
александр вучич
альбин курти
оон
нато
сербия
турция
косово
в мире, сербия, турция, косово, александр вучич, альбин курти, оон, нато
В мире, Сербия, Турция, Косово, Александр Вучич, Альбин Курти, ООН, НАТО
Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его ужасает поведение Турции и вооружение Приштины в свете передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе самопровозглашенной республике Косово.
Косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом Альбин Курти сообщил в среду, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger, поставка которых планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше.
«

"Меня ужасает поведение Турции и грубое нарушение Устава ООН и резолюции СБ ООН 1244, как и продолжение вооружения приштинских властей. Сейчас абсолютно ясно, что Турция не хочет стабильности Западных Балкан и снова мечтает об обновлении Оттоманской империи. Сербия - малое государство, но мы хорошо поняли послание!" - говорится в сообщении в аккаунте Вучича в соцсети Х.

Самопровозглашенная республика Косово в начале сентября получила по контракту из США малые разведывательные БПЛА AeroVironment RQ-20 Puma. В середине августа военизированные СБК получили по контракту из США 50 бронетранспортеров M1117.
Президент Сербии Александр Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в Китае, при том что Великобритания поставляла ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово.
Вучич заявлял также, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
