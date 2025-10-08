Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустит оплату через iPhone - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/vtb-2046986954.html
ВТБ запустит оплату через iPhone
ВТБ запустит оплату через iPhone - РИА Новости, 08.10.2025
ВТБ запустит оплату через iPhone
ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:02:00+03:00
2025-10-08T09:02:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
https://ria.ru/20250926/vtb--2044517210.html
https://ria.ru/20250925/dengi-2044164086.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
ВТБ запустит оплату через iPhone

ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025.
"ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента
26 сентября, 11:12
По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк.
Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента.
"Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск "пилота" "ВТБ Pay" для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями", – отметил Охорзин.
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Финансист назвала способ сберечь деньги при крахе любой валюты
25 сентября, 02:15
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала