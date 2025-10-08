ВТБ запустит оплату через iPhone

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025.

"ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.

По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк.

Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента.