2025-10-08T21:46:00+03:00
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинский спецназ из элитных войск превращается в "пушечное мясо", командование ВСУ бросает их на штурм и запрещает говорить об их гибели, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за последние две недели стало известно о ликвидации как минимум пятерых украинских спецназовцев: капитана Леонида Семенюка, лейтенанта Виталия Бежука, лейтенанта Андрея Шавловича, сержанта Вячеслава Желяскова, солдата Владимира Махмета. Собеседник агентсва добавил, что это лишь те, чьи личности удалось идентифицировать.
"Распространять информацию о гибели военнослужащих сил специальных операций чаще всего строго запрещается. Некрологи ограничиваются упоминаниями только позывных, в редких случаях фамилией и именем", - сказал представитель силовых структур.
Использование военнослужащих сил специальных операций в ходе штурмовых действий, по его мнению, продолжится до тех пор, пока ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы) не отловят достаточное количество "пушечного мяса" и отправят его на фронт после прохождения ускоренного курса подготовки.