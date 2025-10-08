Рейтинг@Mail.ru
Украинский спецназ превращается в "пушечное мясо", заявили силовики - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/vsu-2047158092.html
Украинский спецназ превращается в "пушечное мясо", заявили силовики
Украинский спецназ превращается в "пушечное мясо", заявили силовики - РИА Новости, 08.10.2025
Украинский спецназ превращается в "пушечное мясо", заявили силовики
Украинский спецназ из элитных войск превращается в "пушечное мясо", командование ВСУ бросает их на штурм и запрещает говорить об их гибели, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:46:00+03:00
2025-10-08T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149780/48/1497804874_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_ad580d7e7478209a38dea28e62a62907.jpg
https://ria.ru/20251006/kot-2046572499.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149780/48/1497804874_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_cb88ac7b0f8752ce5c1df7322db591f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский спецназ превращается в "пушечное мясо", заявили силовики

Пушечное мясо. Силовики рассказали, во что Киев превратил спецназ ВСУ

© РИА Новости / Дэн Леви | Перейти в медиабанкУничтоженная украинская военная техника на Донбассе
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в медиабанк
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинский спецназ из элитных войск превращается в "пушечное мясо", командование ВСУ бросает их на штурм и запрещает говорить об их гибели, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за последние две недели стало известно о ликвидации как минимум пятерых украинских спецназовцев: капитана Леонида Семенюка, лейтенанта Виталия Бежука, лейтенанта Андрея Шавловича, сержанта Вячеслава Желяскова, солдата Владимира Махмета. Собеседник агентсва добавил, что это лишь те, чьи личности удалось идентифицировать.
"Распространять информацию о гибели военнослужащих сил специальных операций чаще всего строго запрещается. Некрологи ограничиваются упоминаниями только позывных, в редких случаях фамилией и именем", - сказал представитель силовых структур.
Использование военнослужащих сил специальных операций в ходе штурмовых действий, по его мнению, продолжится до тех пор, пока ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) не отловят достаточное количество "пушечного мяса" и отправят его на фронт после прохождения ускоренного курса подготовки.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота
6 октября, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала