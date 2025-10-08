Украинский спецназ превращается в "пушечное мясо", заявили силовики

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинский спецназ из элитных войск превращается в "пушечное мясо", командование ВСУ бросает их на штурм и запрещает говорить об их гибели, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за последние две недели стало известно о ликвидации как минимум пятерых украинских спецназовцев: капитана Леонида Семенюка, лейтенанта Виталия Бежука, лейтенанта Андрея Шавловича, сержанта Вячеслава Желяскова, солдата Владимира Махмета. Собеседник агентсва добавил, что это лишь те, чьи личности удалось идентифицировать.

"Распространять информацию о гибели военнослужащих сил специальных операций чаще всего строго запрещается. Некрологи ограничиваются упоминаниями только позывных, в редких случаях фамилией и именем", - сказал представитель силовых структур.