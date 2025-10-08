Рейтинг@Mail.ru
Армянина, воевавшего за ВСУ, приговорили к 12 годам - РИА Новости, 08.10.2025
18:41 08.10.2025
Армянина, воевавшего за ВСУ, приговорили к 12 годам
Армянина, воевавшего за ВСУ, приговорили к 12 годам - РИА Новости, 08.10.2025
Армянина, воевавшего за ВСУ, приговорили к 12 годам
Гражданина Армении, воевавшего в качестве снайпера за ВСУ, приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 08.10.2025
Россия, Армения, Украина, Вооруженные силы Украины, Домодедово (аэропорт), Происшествия
Армянина, воевавшего за ВСУ, приговорили к 12 годам

Воевавшего за ВСУ армянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гражданина Армении, воевавшего в качестве снайпера за ВСУ, приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Армении Армена Баляна. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Баляна к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства с него взыскана вся сумма денежных средств, полученная в результате совершения преступления", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что наемник в 2022 году через Молдавию прибыл на Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны и иных неустановленных формирований ВСУ. С ноября 2022 по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области он в качестве разведчика-снайпера принимал участие в вооруженном конфликте против ВС РФ, заработав более 2,3 миллиона рублей.
Балян был неоднократно ранен, после чего, дезертировав из ВСУ, покинул Украину. В октябре 2024 года наемник был задержан в аэропорту "Домодедово".
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-наемник ВСУ назвал идею применения Tomahawk Украиной нелепой
РоссияАрменияУкраинаВооруженные силы УкраиныДомодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
