Российский солдат в одиночку одолел пять боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 08.10.2025
Российский солдат в одиночку одолел пять боевиков ВСУ
Российский солдат в одиночку одолел пять боевиков ВСУ
Российский военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области в одиночку... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
запорожская область
россия
Один против пятерых: яркий эпизод боёв за Новогригоровку
В ходе зачистки Новогригоровки подразделениями 5 армии группировки войск "Восток" дальневосточник с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады совершил настоящий подвиг, выйдя победителем из схватки с группой из пяти ВСУшников.
Российский солдат в одиночку одолел пять боевиков ВСУ в Новогригоровке

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области в одиночку одолел группу из пяти боевиков ВСУ, сообщается в Telegram-канале "Воин DV".
"В ходе зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск "Восток" дальневосточник с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады совершил настоящий подвиг, выйдя победителем из схватки с группой из пяти ВСУшников", — говорится в сообщении.
По данным источников канала, при зачистке села российский боец обнаружил дом, где находились боевики ВСУ. Солдат уничтожил двоих из них, бросив в окно дома гранату и открыв огонь из автомата, после чего укрылся в погребе.
Когда оставшиеся трое боевиков попытались отступить, Мио обстрелял их из укрытия. Сообщается, что ликвидацию подстреленных российским военным боевиков завершили операторы БПЛА.
В публикации отмечается, что решающую роль в этом бою сыграла "слаженная работа штурмовика и дроноводов, которые оперативно подключились и отработали сбросами".
В среду Минобороны России сообщило, что военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. Воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации.
В Минобороны также напомнили, что 7 октября штурмовики 394-го мотострелкового полка завершили освобождение населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
