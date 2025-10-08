Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Российский солдат в одиночку одолел пять боевиков ВСУ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области в одиночку одолел группу из пяти боевиков ВСУ, сообщается в Telegram-канале "Воин DV".

"В ходе зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск "Восток" дальневосточник с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады совершил настоящий подвиг, выйдя победителем из схватки с группой из пяти ВСУ шников", — говорится в сообщении.

По данным источников канала, при зачистке села российский боец обнаружил дом, где находились боевики ВСУ. Солдат уничтожил двоих из них, бросив в окно дома гранату и открыв огонь из автомата, после чего укрылся в погребе.

Когда оставшиеся трое боевиков попытались отступить, Мио обстрелял их из укрытия. Сообщается, что ликвидацию подстреленных российским военным боевиков завершили операторы БПЛА.

В публикации отмечается, что решающую роль в этом бою сыграла "слаженная работа штурмовика и дроноводов, которые оперативно подключились и отработали сбросами".

В среду Минобороны России сообщило, что военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области . Воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации.