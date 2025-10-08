Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 08.10.2025 (обновлено: 12:16 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/vsu-2047025950.html
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 08.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки
Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американские HMMWV и MaxxPro в зоне ответственности "Южной"... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:10:00+03:00
2025-10-08T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
дружковка
константиновка
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
россия
дружковка
константиновка
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире, дружковка, константиновка, краматорск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американские HMMWV и MaxxPro в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro производства США. Уничтожены 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая две 155 мм самоходные артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДружковкаКонстантиновкаКраматорскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала