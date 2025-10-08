ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американские HMMWV и MaxxPro в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro производства США. Уничтожены 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая две 155 мм самоходные артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.