В ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте - РИА Новости, 08.10.2025
11:30 08.10.2025
В ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные заявляют о постепенно ухудшающейся ситуации на фронте на фоне непрекращающихся потерь, которые несут ВСУ, передает телерадиокомпания ERR, поговорившая с несколькими солдатами.
"Нас остается все меньше и меньше ... Чем меньше опытных людей, тем меньше тех, кто может обучить молодых солдат. По этой причине ситуация постепенно ухудшается", - заявил украинский военный с позывным "Бунтарь".
"Угроза с нового направления": боевики ВСУ пожаловались на мирных жителей
01:17
Военные сообщают, что в рядах ВСУ сейчас много людей, которые были насильно мобилизованы. Помимо этого ERR отмечает, что значительную часть служащих на передовой также составляют бывшие дезертиры.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В ВСУ пожаловались на потерю контроля над небом и нехватку сил
25 сентября, 17:36
 
