В ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные заявляют о постепенно ухудшающейся ситуации на фронте на фоне непрекращающихся потерь, которые несут ВСУ, передает телерадиокомпания ERR, поговорившая с несколькими солдатами.

"Нас остается все меньше и меньше ... Чем меньше опытных людей, тем меньше тех, кто может обучить молодых солдат. По этой причине ситуация постепенно ухудшается", - заявил украинский военный с позывным "Бунтарь".