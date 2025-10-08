В ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные заявляют о постепенно ухудшающейся ситуации на фронте на фоне непрекращающихся потерь, которые несут ВСУ, передает телерадиокомпания ERR, поговорившая с несколькими солдатами.
"Нас остается все меньше и меньше ... Чем меньше опытных людей, тем меньше тех, кто может обучить молодых солдат. По этой причине ситуация постепенно ухудшается", - заявил украинский военный с позывным "Бунтарь".
Военные сообщают, что в рядах ВСУ сейчас много людей, которые были насильно мобилизованы. Помимо этого ERR отмечает, что значительную часть служащих на передовой также составляют бывшие дезертиры.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
