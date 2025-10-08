ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА самолетного типа. Фрагменты, осколки которых обнаружены на месте происшествия, будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида", - сказал агентству представитель ведомства.