ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 08.10.2025
ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка
ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка - РИА Новости, 08.10.2025
ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка
Боевики ВСУ в ходе ночной атаки по Кировскому району Донецка нанесли удар с помощью беспилотников самолетного типа, сообщил РИА Новости сотрудник СК России. РИА Новости, 08.10.2025
ВСУ ночью атаковали Кировский район Донецка

ВСУ ночью нанесли удар по Кировскому району Донецка с помощью беспилотников

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ в ходе ночной атаки по Кировскому району Донецка нанесли удар с помощью беспилотников самолетного типа, сообщил РИА Новости сотрудник СК России.
В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Кировском районе в результате ночной атаки украинского беспилотника была ранена пожилая женщина 1938 года рождения. Он добавил, что также повреждены дома на улице Дагестанская.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА самолетного типа. Фрагменты, осколки которых обнаружены на месте происшествия, будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида", - сказал агентству представитель ведомства.
По словам сотрудника СК, было повреждено газоснабжение ряда домов. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате атаки ранения получила мирная жительница, она госпитализирована, и ей оказывается необходима медицинская помощь, отметил представитель ведомства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
