ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. ВСУ будут перебрасывать резервы из Красноармейска (украинское название - Покровск) на Краматорск и Славянск после того, как город освободит российская армия, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По его оценке, Красноармейск будет освобожден ВС РФ в скором времени, и противник это понимает, поэтому перестал поставлять туда свои резервы.
«
"Все резервы они сейчас будут перебрасывать, естественно, на Краматорск, Славянск, усиливать их, потому что это следующие крупные цели для нас", - сказал Гагин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут в том числе на красноармейском направлении.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18