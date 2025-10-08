Рейтинг@Mail.ru
ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 08.10.2025
ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин
ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин - РИА Новости, 08.10.2025
ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин
ВСУ будут перебрасывать резервы из Красноармейска (украинское название - Покровск) на Краматорск и Славянск после того, как город освободит российская армия,... РИА Новости, 08.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин

Гагин: ВСУ перебросят резервы из Красноармейска на Краматорск и Славянск

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. ВСУ будут перебрасывать резервы из Красноармейска (украинское название - Покровск) на Краматорск и Славянск после того, как город освободит российская армия, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По его оценке, Красноармейск будет освобожден ВС РФ в скором времени, и противник это понимает, поэтому перестал поставлять туда свои резервы.
«
"Все резервы они сейчас будут перебрасывать, естественно, на Краматорск, Славянск, усиливать их, потому что это следующие крупные цели для нас", - сказал Гагин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут в том числе на красноармейском направлении.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
