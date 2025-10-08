ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает Гагин

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. ВСУ будут перебрасывать резервы из Красноармейска (украинское название - Покровск) на Краматорск и Славянск после того, как город освободит российская армия, таким мнением поделился с РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.