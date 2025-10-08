Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 08.10.2025 (обновлено: 07:38 08.10.2025)
Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области
Российские войска нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.10.2025
Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области

ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области

Танк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область: 22.20 — взрывы на северо-восточной окраине города между селом Липовый Рог и кирпичным заводом. Попадание в тренировочный лагерь. Тренировались добровольцы, подготовка к штурмовым действиям при участии БПЛА", — сказал он.
ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области
3 октября, 18:26
В период с 20:25 до 23:20 мск взрывы также прогремели в районе завода "Победит", где изготавливают системы контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет и дронов.
"Прилуки/район (Черниговская область) 21:10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома <...> Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже F-16", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
