Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черниговской области

"Черниговская область: 22.20 — взрывы на северо-восточной окраине города между селом Липовый Рог и кирпичным заводом. Попадание в тренировочный лагерь. Тренировались добровольцы, подготовка к штурмовым действиям при участии БПЛА", — сказал он.

В период с 20:25 до 23:20 мск взрывы также прогремели в районе завода "Победит" , где изготавливают системы контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет и дронов.