Жители Украины прятали детей в печках, рассказал боец
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Жители Украины прятали детей от ВСУ в печках, сообщил РИА Новости военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун".
"Происходит эвакуация населённика: когда мы уже подходим, украинцы начинают сдавать позиции и насильно вытягивать гражданское население. Они не дают остаться, чтобы, условно, мы зашли, а люди перешли к нам. У них (у местного населения - ред.) нет такого права — их именно под стволами загоняли в машины, эвакуировали, они должны были переехать именно на Украину", — рассказал "Перун".
По его словам, многие жители не хотели покидать свои дома и пытались скрыться от украинских военных.
"Люди прятались, прятали в печках детей, чтобы их не нашли. Прятались по посадкам, по полям — лишь бы была возможность остаться здесь", — отметил военнослужащий.