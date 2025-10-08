https://ria.ru/20251008/vsu-2046973921.html
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Малая... РИА Новости, 08.10.2025
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_84ce05977bf9adaf5b418502636b0964.jpg
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, уничтожив до 10 военнослужащих противника и обеспечив продвижение штурмовых групп, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря оперативным данным, полученным средствами воздушной разведки, в результате массированного огневого поражения были уничтожены до 10 боевиков киевского режима, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После чего российские штурмовики без препятствий заняли новые позиции", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, эта боевая задача была успешно выполнена благодаря эффективному взаимодействию между подразделениями группировки войск "Днепр", которые обеспечили своевременное обнаружение и поражение целей.
"Проводим артподготовку, огневые налеты на позиции противника для успешного продвижения, но, главное, безопасного. Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись", - рассказал журналистам командир боевой машины БМ-21 "Град" с позывным "Аксай".