ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 08.10.2025
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Малая... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области

Расчет "Града" уничтожил до 10 военных ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, уничтожив до 10 военнослужащих противника и обеспечив продвижение штурмовых групп, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря оперативным данным, полученным средствами воздушной разведки, в результате массированного огневого поражения были уничтожены до 10 боевиков киевского режима, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После чего российские штурмовики без препятствий заняли новые позиции", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, эта боевая задача была успешно выполнена благодаря эффективному взаимодействию между подразделениями группировки войск "Днепр", которые обеспечили своевременное обнаружение и поражение целей.
"Проводим артподготовку, огневые налеты на позиции противника для успешного продвижения, но, главное, безопасного. Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись", - рассказал журналистам командир боевой машины БМ-21 "Град" с позывным "Аксай".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
