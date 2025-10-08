ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, уничтожив до 10 военнослужащих противника и обеспечив продвижение штурмовых групп, сообщили в министерстве обороны России.

"Благодаря оперативным данным, полученным средствами воздушной разведки, в результате массированного огневого поражения были уничтожены до 10 боевиков киевского режима, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После чего российские штурмовики без препятствий заняли новые позиции", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, эта боевая задача была успешно выполнена благодаря эффективному взаимодействию между подразделениями группировки войск "Днепр", которые обеспечили своевременное обнаружение и поражение целей.