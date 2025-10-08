https://ria.ru/20251008/vsu-2046966300.html

Британский доброволец пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим за ВСУ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России и сжегший ранее свой британский паспорт, в разговоре с РИА Новости пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим за ВСУ."Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться", — сказал Миннис.Он подчеркнул, что считает воюющих на стороне ВСУ британцев преступниками и совершенно им не сочувствует."Им следует вынести самые суровые приговоры", — добавил он.Европейских и в частности британских наемников, воюющих за Киев, он назвал "бредящими, никому не нужными ветеранами, участвовавшими в незаконных войнах в Ираке и Афганистане"."Психопаты, которые просто созданы для насилия. Конечно, можно добавить, что многие отправились туда, чтобы воспользоваться тамошними женщинами", — заявил Миннис. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

Новости

