Британский доброволец пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим за ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 08.10.2025 (обновлено: 09:24 08.10.2025)
Британский доброволец пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим за ВСУ
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России и сжегший ранее свой британский паспорт, в разговоре с РИА Новости пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим за ВСУ."Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться", — сказал Миннис.Он подчеркнул, что считает воюющих на стороне ВСУ британцев преступниками и совершенно им не сочувствует."Им следует вынести самые суровые приговоры", — добавил он.Европейских и в частности британских наемников, воюющих за Киев, он назвал "бредящими, никому не нужными ветеранами, участвовавшими в незаконных войнах в Ираке и Афганистане"."Психопаты, которые просто созданы для насилия. Конечно, можно добавить, что многие отправились туда, чтобы воспользоваться тамошними женщинами", — заявил Миннис. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
в мире, россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Эйден Миннис. Кадр видео из соцсетей
Эйден Миннис. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России и сжегший ранее свой британский паспорт, в разговоре с РИА Новости пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим за ВСУ.
"Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться", — сказал Миннис.
Он подчеркнул, что считает воюющих на стороне ВСУ британцев преступниками и совершенно им не сочувствует.
"Им следует вынести самые суровые приговоры", — добавил он.
Европейских и в частности британских наемников, воюющих за Киев, он назвал "бредящими, никому не нужными ветеранами, участвовавшими в незаконных войнах в Ираке и Афганистане".
"Психопаты, которые просто созданы для насилия. Конечно, можно добавить, что многие отправились туда, чтобы воспользоваться тамошними женщинами", — заявил Миннис.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
