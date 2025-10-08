https://ria.ru/20251008/vstrecha-2047143614.html
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся в Душанбе в четверг, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2025
