Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 08.10.2025 (обновлено: 21:42 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/vstrecha-2047143614.html
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева - РИА Новости, 08.10.2025
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся в Душанбе в четверг, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:06:00+03:00
2025-10-08T21:42:00+03:00
россия
азербайджан
душанбе
ильхам алиев
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1920x0_80_0_0_dd17606d449e332ff023b258f280bbff.jpg
https://ria.ru/20250901/putin-2038877376.html
россия
азербайджан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_2ecb193448da0d7df444e010871feec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, душанбе, ильхам алиев, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Азербайджан, Душанбе, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире

Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 8 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся в Душанбе в четверг, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", — сказал он.
Главным пунктом повестки будут двусторонние отношения. Песков отметил, что российская сторона настроена позитивно.

В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. Он примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.

Накануне Путин и Алиев провели телефонный разговор. Песков назвал его важным. До этого лидеры двух стран общались 3 сентября в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Песков ответил на вопрос об общении Путина с Алиевым на саммите ШОС
1 сентября, 15:45
 
РоссияАзербайджанДушанбеИльхам АлиевВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала