03:10 08.10.2025 (обновлено: 10:55 08.10.2025)
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы
Регулярное употребление чернослива способно замедлить потерю костной массы у женщин в период постменопаузы, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:10:00+03:00
2025-10-08T10:55:00+03:00
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы

Врач Тен: чернослив замедляет потерю костной массы у женщин в постменопаузе

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Регулярное употребление чернослива способно замедлить потерю костной массы у женщин в период постменопаузы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
"Интересные исследования показывают, что регулярное употребление чернослива может замедлять потерю костной массы у женщин в постменопаузе благодаря содержанию витамина К и фенольных соединений", — сказала Тен.
Однако, как предупредила врач, чрезмерное употребление чернослива может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны ЖКТ.
"В сушеном виде слива становится концентрированным источником фруктозы. Порции должны быть очень умеренными, особенно для людей, следящих за уровнем сахара в крови", — добавила Тен.
