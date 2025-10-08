https://ria.ru/20251008/vrach-2046968533.html
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы - РИА Новости, 08.10.2025
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы
Регулярное употребление чернослива способно замедлить потерю костной массы у женщин в период постменопаузы, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:10:00+03:00
2025-10-08T03:10:00+03:00
2025-10-08T10:55:00+03:00
московская область (подмосковье)
зарема тен
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4632000c126a773b713b213be046e6c1.jpg
https://ria.ru/20251006/vrach-2046557475.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_110:0:1887:1333_1920x0_80_0_0_10f7dca3666b5a8e78afd1ed8fb87f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), зарема тен, россия, здоровье - общество
Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, какой сухофрукт поможет предотвратить потерю костной массы
Врач Тен: чернослив замедляет потерю костной массы у женщин в постменопаузе
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Регулярное употребление чернослива способно замедлить потерю костной массы у женщин в период постменопаузы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
"Интересные исследования показывают, что регулярное употребление чернослива может замедлять потерю костной массы у женщин в постменопаузе благодаря содержанию витамина К и фенольных соединений", — сказала Тен
.
Однако, как предупредила врач, чрезмерное употребление чернослива может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны ЖКТ.
"В сушеном виде слива становится концентрированным источником фруктозы. Порции должны быть очень умеренными, особенно для людей, следящих за уровнем сахара в крови", — добавила Тен.