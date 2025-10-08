https://ria.ru/20251008/volodin-2047047838.html
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию - РИА Новости, 08.10.2025
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:12:00+03:00
2025-10-08T13:12:00+03:00
2025-10-08T13:14:00+03:00
сша
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d01c6a43c737b2c20715bbc9af0d2ebe.jpg
https://ria.ru/20251008/plutoniy-2047046380.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_86386777becee41cd012eb5b414c76b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вячеслав володин, госдума рф
США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Володин: решение о денонсации соглашения по плутонию принято в интересах РФ