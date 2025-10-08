Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
13:12 08.10.2025 (обновлено: 13:14 08.10.2025)
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель... РИА Новости, 08.10.2025
сша, россия, вячеслав володин, госдума рф
США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию

Володин: решение о денонсации соглашения по плутонию принято в интересах РФ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Решение о денонсации соглашения с США по утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла закон о денонсации соглашение с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области. В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму.
«
"Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было взять и расторгнуть", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Также он выразил благодарность министерству иностранных дел РФ за проделанную работу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по плутонию
США Россия Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
