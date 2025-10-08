Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото

Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как сообщает ведомство, всего был выпущен один боеприпас. Сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали.