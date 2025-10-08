Рейтинг@Mail.ru
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
08.10.2025
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя - РИА Новости, 08.10.2025
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
Безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием - среднестатистический социальный портрет пьяного водителя в РФ, РИА Новости, 08.10.2025
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20251007/rossija-2046779748.html
россия
2025
Новости
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя

МВД РФ составило социальный портрет среднестатистического пьяного водителя

Фрунзенская набережная в Москве
Фрунзенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Фрунзенская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием - среднестатистический социальный портрет пьяного водителя в РФ, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
Он отметил, что современные аналитические механизмы позволяют получить достаточно точную информацию не только о месте, времени и обстоятельствах ДТП, в том числе с участием пьяного водителя, но и создать достаточно точный социальный портрет нарушителя.
"По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный", - сказал он, выступая в Общественной палате РФ.
Митрошин отметил, что данный социальный портрет достаточно точный на сегодняшний день.
Общество Россия Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
