В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
Безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием - среднестатистический социальный портрет пьяного водителя в РФ, РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием - среднестатистический социальный портрет пьяного водителя в РФ, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
Он отметил, что современные аналитические механизмы позволяют получить достаточно точную информацию не только о месте, времени и обстоятельствах ДТП, в том числе с участием пьяного водителя, но и создать достаточно точный социальный портрет нарушителя.
"По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный", - сказал он, выступая в Общественной палате РФ
Митрошин отметил, что данный социальный портрет достаточно точный на сегодняшний день.