МВД начало проверку после видео, выложенного школьником в соцсетях
МВД начало проверку после видео, выложенного школьником в соцсетях - РИА Новости, 08.10.2025
МВД начало проверку после видео, выложенного школьником в соцсетях
Школьник под Калининградом выложил на странице в соцсетях видео игры, где расстреливают людей, и написал, что ему оно нравится, полиция начала проверку,... РИА Новости, 08.10.2025
МВД начало проверку после видео, выложенного школьником в соцсетях
МВД обеспокоено найденным на странице школьника из Калининградской области видео
КАЛИНИНГРАД, 8 окт — РИА Новости. Школьник под Калининградом выложил на странице в соцсетях видео игры, где расстреливают людей, и написал, что ему оно нравится, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
В пресс-службе заявили, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники правоохранительных органов обнаружили опубликованное на странице мальчика видео игры, где расстреливают людей. Личность мальчика установили и передали его медработникам, сообщили в УМВД по Калининградской области
"Он (школьник - ред.) выложил видео игры, как там бегают и расстреливают людей, и восторгался этим видео. По материалу проводится проверка", - уточнили РИА Новости в пресс-службе.