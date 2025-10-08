МВД начало проверку после видео, выложенного школьником в соцсетях

КАЛИНИНГРАД, 8 окт — РИА Новости. Школьник под Калининградом выложил на странице в соцсетях видео игры, где расстреливают людей, и написал, что ему оно нравится, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.