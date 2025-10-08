Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки - РИА Новости, 08.10.2025
11:53 08.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки - РИА Новости, 08.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
ФСБ России опубликовала видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего ВС РФ в Наро-Фоминске​. РИА Новости, 08.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки

ФСБ опубликовала видео задержания подорвавшего машину агента Киева

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего ВС РФ в Наро-Фоминске​.
ФСБ ранее сообщила, что задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте.
На видео от ФСБ России показано, как оперативники задерживают злоумышленника. Также на видео показана машина военнослужащего РФ, которая была подорвана агентом украинских спецслужб. Сотрудники силовых ведомств осматривают поврежденный транспорт и указывают на значительный ущерб.
ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного
4 апреля, 11:17
 
