https://ria.ru/20251008/video-2047017972.html
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки - РИА Новости, 08.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
ФСБ России опубликовала видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего ВС РФ в Наро-Фоминске. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:53:00+03:00
2025-10-08T11:53:00+03:00
2025-10-08T11:53:00+03:00
происшествия
россия
наро-фоминск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc024822690c9cb9598291ad332251a.jpg
https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html
россия
наро-фоминск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8310f6346f767a0484fe35196ae85d50.jpg
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего
Видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске, публикует ФСБ
2025-10-08T11:53
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, наро-фоминск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Происшествия, Россия, Наро-Фоминск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
ФСБ опубликовала видео задержания подорвавшего машину агента Киева