Беларусь заинтересована в обучении своих студентов во ВГИКе
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:42 08.10.2025
Беларусь заинтересована в обучении своих студентов во ВГИКе
Беларусь заинтересована в обучении своих студентов во ВГИКе
Председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре Николай Бурляев на заседании в Гомеле заявил, что российская сторона давно готова к набору...
Беларусь заинтересована в обучении своих студентов во ВГИКе

Республика Беларусь заинтересована в обучении своих студентов во ВГИКе

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре Николай Бурляев на заседании в Гомеле заявил, что российская сторона давно готова к набору белорусского курса во ВГИКе, однако вопрос приостановлен на уровне Минкульта республики, сообщает Sputnik.
"Мы давно готовы, я неоднократно предлагал это, вокруг говорили "прекрасная идея", а по итогу на уровне Минкульта Беларуси все было приостановлено. Нам предложили бесплатно привезти Михалкова, Кончаловского (российских режиссеров Никиту Михалкова и Андрея Кончаловского – ред.) на фестиваль "Лiстапад", где бы они почитали лекции, провели мастер-классы. Но что это за подход?", – сказал Бурляев.
Подчеркнув, что в республике работают замечательные документалисты, но с художественными фильмами "слабо", он отметил, что сейчас уже поздно набирать группу на курс – это станет возможным только через год. Преподавать белорусам будут Никита Михалков, Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Эмир Кустурица и другие мэтры кинематографа.
Говоря о стоимости обучения, Бурляев сказал, что на курсе авторской режиссуры во ВГИКе за весь период она составит примерно 300 тысяч российских рублей, но студентов из Беларуси могут обучать бесплатно благодаря квотам.
"Ежегодно выделяются квоты для 1300 студентов на бесплатное обучение в вузах Российской Федерации, почему ей не воспользоваться и не брать средства из бюджета СГ? Мы можем в рамках программы образования от "Россотрудничества" отправить на обучение группу из 20-26 человек", – предложила начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Ольга Бороненко.
Белорусская сторона на момент обсуждения вопроса выразила заинтересованность в обучении белорусских студентов, но с условием, что оно будет целевое, и творческие кадры вернутся на отработку в свою страну.
Представитель Минкульта Беларуси заверил, что данный вопрос взят на контроль и будет детально прорабатываться. С его слов, сегодня Академия искусств Беларуси готовит хорошую базу режиссеров и сценаристов, однако дополнительное обучение у мэтров кинематографа будет нелишним.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Белоруссия, Гомель, Николай Бурляев, Никита Михалков, ВГИК, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
