"Это шокирует". Венгрия ответила на антироссийские заявления Туска

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недоумение из-за слов премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве российских газопроводов "Северный поток", свое мнение он опубликовал в соцсети X.
"Это шокирует, поскольку заставляет задуматься о том, что еще можно взорвать, чтобы это считалось простительным или даже похвальным. Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов", — написал Сийярто в ответ на заявление Туска о том, что проблема "Северного потока" была "не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".