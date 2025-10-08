Рейтинг@Mail.ru
"Это шокирует". Венгрия ответила на антироссийские заявления Туска
20:33 08.10.2025 (обновлено: 20:34 08.10.2025)
"Это шокирует". Венгрия ответила на антироссийские заявления Туска
"Это шокирует". Венгрия ответила на антироссийские заявления Туска
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недоумение из-за слов премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве российских газопроводов "Северный поток", свое... РИА Новости, 08.10.2025
Венгрия раскритиковала слова Туска о "Северных потоках". Что сказал глава МИД

Петер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недоумение из-за слов премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве российских газопроводов "Северный поток", свое мнение он опубликовал в соцсети X.
"Это шокирует, поскольку заставляет задуматься о том, что еще можно взорвать, чтобы это считалось простительным или даже похвальным. Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов", — написал Сийярто в ответ на заявление Туска о том, что проблема "Северного потока" была "не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен".
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Поезжай в Киев". Поляки вышли из себя после нового заявления Туска
Вчера, 20:29
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
Вчера, 08:00
 
