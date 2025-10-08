"Ведомости": Т-Пенсия выступает за адаптацию портфеля к возрасту клиента

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Т-пенсия" предлагает разрешить частным фондам адаптировать портфели исходя из возраста человека, сообщил Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Т-пенсия" предлагает разрешить частным фондам адаптировать портфели исходя из возраста человека, сообщил "Ведомостям" генеральный директор фонда Дмитрий Тарасов.

Как сообщил источник издания в Т-банке, такое предложение представитель "Т-пенсия" выдвинул на встрече Банка России с НПФ этой весной. В фонде полагают, что состав портфелей у человека, которому осталось пять лет до пенсии, и у того, кому до пенсии 30 лет, должен различаться.

"Чтобы адаптация под возраст клиента стала возможной, Тарасов предлагает рассмотреть создание системы регуляторных требований для портфелей разных возрастных групп - инвестиционных горизонтов управления портфелем (например, 10, 20 и 30 лет до пенсии). В зависимости от него могли бы применяться разные сценарии стресс-тестирования, разные лимиты классов активов для вложений, разные сроки безубыточности на каждом из этих отрезков - с сохранением необходимых требований к безубыточности и устойчивости НПФ на всем горизонте, который остается клиенту до начала выплат", - говорится в статье.

По словам Тарасова, донастройка текущего регулирования должна стать предметом диалога представителей рынка с ЦБ и другими ведомствами. Для реализации адаптивной структуры портфеля может потребоваться увеличение предельного срока гарантирования безубыточности до 10 лет.

Сегодня большая часть НПФ предлагают продукт, не учитывающий возраст и риск-профиль клиента, что обусловлено регуляторным требованием гарантировать безубыточность на сроке от 1 года до 5 лет.

Как отмечают "Ведомости" со ссылкой на представителя Банка России, отечественное законодательство не запрещает в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений формировать инвестиционные стратегии, связывающие уровень риска портфеля клиента с ожидаемым сроком достижения пенсионного возраста. Однако если сейчас фонды будут делать такие стратегии, они могут не соответствовать требованиям регулирования.

По мнению директора инвестиционного управления НПФ "Газфонд пенсионные накопления" Юрия Мишукова, которого цитирует издание, предложение адаптировать портфели НПФ в зависимости от возраста участников соответствует мировой практике "жизненного цикла": чем длиннее инвестиционный горизонт, тем выше допустимая доля рисковых активов.

Генеральный директор НПФ "Социум" Оксана Иванова отметила, что для стратегий, ориентированных на молодых клиентов, срок безубыточности стоило бы увеличить как минимум до 10 лет: именно столько времени, к примеру, понадобилось индексу Мосбиржи, чтобы полноценно отыграть падение на фоне кризиса 2008 года.

В свою очередь, представитель НПФ "Газфонд пенсионные накопления" полагает, что срок гарантированной безубыточности не нужно ограничивать горизонтом 5–10 лет. "Средства долгосрочных сбережений – это длинные деньги и гарантии должны обеспечивать результат к моменту начала выплат. Только тогда они действительно работают и на их владельца, и на экономику, создавая устойчивый источник внутреннего финансирования", – объяснил Мишуков.

Как подчеркнул президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, "рассмотрение подобных вопросов требует тщательной и всесторонней проработки со стороны не только ЦБ, но и всех участников рынка". "Такие инициативы должны балансировать между необходимостью защиты сбережений и возможностью обеспечить адекватную доходность", - сказал он, отметив, что ключевым должен оставаться принцип долгосрочного сохранения капитала.