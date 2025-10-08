Рейтинг@Mail.ru
22:37 08.10.2025
ВЭБ.РФ и юрфирма "Лучший выбор" объявили о расширении партнерства
Юридическая фирма АО "Лучший выбор" присоединилась к команде организаций развития ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации.
россия
Наталья Макарова
ВЭБ.РФ и юрфирма "Лучший выбор" объявили о расширении партнерства

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Юридическая фирма АО "Лучший выбор" присоединилась к команде организаций развития ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Взаимное дополнение компетенций группы развития и представителя юридических консалтинговых услуг даст комплексный эффект по ряду ключевых направлений. Среди них - правовое обеспечение повестки ВЭБ.РФ и институтов развития в решении задач технологического лидерства, развития экономики городов и опорных населенных пунктов, государственно-частного партнерства, инфраструктуры и промышленности.
Также в числе преимуществ квалифицированное юридическое сопровождение проектов, в том числе многосторонних и международных, запуска и масштабирования инструментария реализации проектов и привлечения инвестиций.
Задачи - институциональная поддержка дальнейшего развития российского юридического рынка через обмен лучшими бизнес-компетенциями и правовой экспертизы для успешного сопровождения важнейших для страны инфраструктурных проектов.
Формируемое партнерство призвано создать платформу для эффективного решения масштабных задач с использованием лучших рыночных практик; с соблюдением высоких стандартов деятельности; с участием в важнейших проектах развития консультантов, обладающих лучшими компетенциями, на условиях профессиональной независимости.
АО "Лучший выбор" также продолжит осуществлять свою текущую профессиональную деятельность в интересах своих клиентов, на принципах рыночности и независимости.
ВЭБ.РФ не имеет и не будет иметь доступа к клиентским данным, документам и информации АО "Лучший выбор". Вхождение компании в периметр группы развития не предполагает участия государственной корпорации в операционном управлении деятельностью фирмы, формировании правовых позиций и так далее. ВЭБ.РФ не влияет на ценовую политику и условия обслуживания клиентов АО "Лучший выбор".
"Стратегия группы ВЭБ.РФ на период до 2030 года сфокусирована на привлечении инвестиций для решения задач национальных целей развития и обеспечения технологического лидерства. При этом крайне важно обеспечить комплексное юридическое сопровождение крупнейших инвестиционных и внешнеэкономических проектов, создать экосистему правовой поддержки предпринимательской инициативы и проектов, направленных на повышение качества жизни людей", - сказал старший партнер блока "Закон и право - опора бизнеса" ВЭБ.РФ Дмитрий Савушкин.
Он добавил, что компетенции и экспертиза компании по правовому сопровождению будут активно задействованы в проектах развития.
"Наша совместная амбиция — юридическая фирма №1", — подчеркнул Савушкин.
 
