ВЭБ.РФ и юрфирма "Лучший выбор" объявили о расширении партнерства

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Юридическая фирма АО "Лучший выбор" присоединилась к команде организаций развития ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Взаимное дополнение компетенций группы развития и представителя юридических консалтинговых услуг даст комплексный эффект по ряду ключевых направлений. Среди них - правовое обеспечение повестки ВЭБ. РФ и институтов развития в решении задач технологического лидерства, развития экономики городов и опорных населенных пунктов, государственно-частного партнерства, инфраструктуры и промышленности.

Также в числе преимуществ квалифицированное юридическое сопровождение проектов, в том числе многосторонних и международных, запуска и масштабирования инструментария реализации проектов и привлечения инвестиций.

Задачи - институциональная поддержка дальнейшего развития российского юридического рынка через обмен лучшими бизнес-компетенциями и правовой экспертизы для успешного сопровождения важнейших для страны инфраструктурных проектов.

Формируемое партнерство призвано создать платформу для эффективного решения масштабных задач с использованием лучших рыночных практик; с соблюдением высоких стандартов деятельности; с участием в важнейших проектах развития консультантов, обладающих лучшими компетенциями, на условиях профессиональной независимости.

АО "Лучший выбор" также продолжит осуществлять свою текущую профессиональную деятельность в интересах своих клиентов, на принципах рыночности и независимости.

ВЭБ.РФ не имеет и не будет иметь доступа к клиентским данным, документам и информации АО "Лучший выбор". Вхождение компании в периметр группы развития не предполагает участия государственной корпорации в операционном управлении деятельностью фирмы, формировании правовых позиций и так далее. ВЭБ.РФ не влияет на ценовую политику и условия обслуживания клиентов АО "Лучший выбор".

"Стратегия группы ВЭБ.РФ на период до 2030 года сфокусирована на привлечении инвестиций для решения задач национальных целей развития и обеспечения технологического лидерства. При этом крайне важно обеспечить комплексное юридическое сопровождение крупнейших инвестиционных и внешнеэкономических проектов, создать экосистему правовой поддержки предпринимательской инициативы и проектов, направленных на повышение качества жизни людей", - сказал старший партнер блока "Закон и право - опора бизнеса" ВЭБ.РФ Дмитрий Савушкин.

Он добавил, что компетенции и экспертиза компании по правовому сопровождению будут активно задействованы в проектах развития.