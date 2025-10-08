Импульс к украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан стараниями европейцев, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан", — сказал он.
По словам замминистра, российская сторона прямо называет это результатом деструктивной деятельности прежде всего европейцев.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса и выразили готовность работать над его урегулированием, но выйти на какие-либо договоренности не удалось.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас переговоры между Москвой и Киевом поставлены на паузу. Причиной этого он назвал нежелание украинских властей продолжать диалог и о чем-то договариваться.