Импульс к украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
11:52 08.10.2025 (обновлено: 13:10 08.10.2025)
Импульс к украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков
украина, сергей рябков, аляска, в мире
Украина, Сергей Рябков, Аляска, В мире
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан стараниями европейцев, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков
Вчера, 13:09
По словам замминистра, российская сторона прямо называет это результатом деструктивной деятельности прежде всего европейцев.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса и выразили готовность работать над его урегулированием, но выйти на какие-либо договоренности не удалось.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас переговоры между Москвой и Киевом поставлены на паузу. Причиной этого он назвал нежелание украинских властей продолжать диалог и о чем-то договариваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп меняет стратегию по Украине, делая акцент на Европе, считает аналитик
6 октября, 03:31
 
Украина Сергей Рябков Аляска В мире
 
 
