Импульс к украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан стараниями европейцев, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан", — сказал он.