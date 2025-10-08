Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 08.10.2025
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 08.10.2025
https://ria.ru/20250728/veschestva-2031956206.html
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий

Тарабрин: Россия фиксирует наличие на Украине лабораторий для химоружия

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
ГААГА, 8 окт - РИА Новости. Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
По словам дипломата, Москва всерьёз обеспокоена обстановкой вокруг применения химоружия на Украине.
"Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства", - заявил Тарабрин в ходе 110-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что в 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
28 июля, 15:12
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
