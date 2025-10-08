Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047158664.html
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников - РИА Новости, 08.10.2025
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников
Последними украинцами в концепции войны "до последнего украинца" могут стать сами украинские депутаты и чиновники, если киевский режим не откажется от такой... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:53:00+03:00
2025-10-08T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040805458.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников

Российские силовики рассказали, чем СВО может обернуться для депутатов Рады

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последними украинцами в концепции войны "до последнего украинца" могут стать сами украинские депутаты и чиновники, если киевский режим не откажется от такой войны, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что "пока ВСУ испытывают колоссальный дефицит личного состава и закрывают дыры в обороне спецназом", депутаты Верховной рады выражают готовность идти на фронт, но с оговоркой "если это будет необходимо".
"Однако, судя по тому, сколько депутатов вступило в ряды ВСУ, такая необходимость все еще не настала. "Слуги народа" по-прежнему заседают в своих кабинетах, особо смышленые уже позаботились о присвоении себе фиктивного статуса "ветерана боевых действий". В парадигме войны "до последнего украинца" именно депутаты и чиновники намерены этими самыми "последними украинцами" быть", - отметил он.
Он предположил, что депутаты и чиновники не видят необходимости самим идти на фронт, "пока по улицам все еще ходят молодые мужчины и женщины".
"На крайний случай можно легко выехать за границу и защищать Украину на "экономическом" либо "информационном" фронтах", - добавил он.
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики
9 сентября, 23:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала