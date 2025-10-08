https://ria.ru/20251008/ukraina-2047158664.html
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников - РИА Новости, 08.10.2025
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников
Последними украинцами в концепции войны "до последнего украинца" могут стать сами украинские депутаты и чиновники, если киевский режим не откажется от такой... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:53:00+03:00
2025-10-08T21:53:00+03:00
2025-10-08T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040805458.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Силовики рассказали, чем СВО может обернуться для украинских чиновников
Российские силовики рассказали, чем СВО может обернуться для депутатов Рады
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последними украинцами в концепции войны "до последнего украинца" могут стать сами украинские депутаты и чиновники, если киевский режим не откажется от такой войны, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что "пока ВСУ
испытывают колоссальный дефицит личного состава и закрывают дыры в обороне спецназом", депутаты Верховной рады
выражают готовность идти на фронт, но с оговоркой "если это будет необходимо".
"Однако, судя по тому, сколько депутатов вступило в ряды ВСУ, такая необходимость все еще не настала. "Слуги народа" по-прежнему заседают в своих кабинетах, особо смышленые уже позаботились о присвоении себе фиктивного статуса "ветерана боевых действий". В парадигме войны "до последнего украинца" именно депутаты и чиновники намерены этими самыми "последними украинцами" быть", - отметил он.
Он предположил, что депутаты и чиновники не видят необходимости самим идти на фронт, "пока по улицам все еще ходят молодые мужчины и женщины".
"На крайний случай можно легко выехать за границу и защищать Украину
на "экономическом" либо "информационном" фронтах", - добавил он.