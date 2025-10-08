МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Последними украинцами в концепции войны "до последнего украинца" могут стать сами украинские депутаты и чиновники, если киевский режим не откажется от такой войны, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что "пока ВСУ испытывают колоссальный дефицит личного состава и закрывают дыры в обороне спецназом", депутаты Верховной рады выражают готовность идти на фронт, но с оговоркой "если это будет необходимо".

"Однако, судя по тому, сколько депутатов вступило в ряды ВСУ, такая необходимость все еще не настала. "Слуги народа" по-прежнему заседают в своих кабинетах, особо смышленые уже позаботились о присвоении себе фиктивного статуса "ветерана боевых действий". В парадигме войны "до последнего украинца" именно депутаты и чиновники намерены этими самыми "последними украинцами" быть", - отметил он.

Он предположил, что депутаты и чиновники не видят необходимости самим идти на фронт, "пока по улицам все еще ходят молодые мужчины и женщины".