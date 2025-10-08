https://ria.ru/20251008/ukraina-2047136307.html

"Сумыоблэнерго" сообщила об отключении света в районе Сумской области

"Сумыоблэнерго" сообщила об отключении света в районе Сумской области - РИА Новости, 08.10.2025

"Сумыоблэнерго" сообщила об отключении света в районе Сумской области

Часть района в Сумской области на севере Украины осталась без света, сообщили в компании "Сумыоблэнерго".

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Часть района в Сумской области на севере Украины осталась без света, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". "Обесточена часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале уточнил, что, в частности, обесточен город Белополье, входящий в состав Сумского района в связи с повреждением объекта энергетики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

