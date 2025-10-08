Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047136307.html
Часть района в Сумской области на севере Украины осталась без света, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:25:00+03:00
2025-10-08T19:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Часть района в Сумской области на севере Украины осталась без света, сообщили в компании "Сумыоблэнерго". "Обесточена часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале уточнил, что, в частности, обесточен город Белополье, входящий в состав Сумского района в связи с повреждением объекта энергетики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
"Сумыоблэнерго" сообщила об отключении света в районе Сумской области

Часть района в Сумской области Украины осталась без света

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Часть района в Сумской области на севере Украины осталась без света, сообщили в компании "Сумыоблэнерго".
"Обесточена часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
Украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале уточнил, что, в частности, обесточен город Белополье, входящий в состав Сумского района в связи с повреждением объекта энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
