Рейтинг@Mail.ru
Жданова назвала одну из первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047127004.html
Жданова назвала одну из первопричин конфликта на Украине
Жданова назвала одну из первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 08.10.2025
Жданова назвала одну из первопричин конфликта на Украине
Дискуссии о размещении западного военного контингента на Украине свидетельствуют о продолжении милитаризации Украины, что является одной из первопричин... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:50:00+03:00
2025-10-08T18:50:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
юлия жданова
сергей лавров
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251008/tramp-2046909724.html
https://ria.ru/20251008/zelenskiy-2047052566.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, юлия жданова, сергей лавров, нато, обсе, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Европа, Юлия Жданова, Сергей Лавров, НАТО, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Жданова назвала одну из первопричин конфликта на Украине

Жданова указала на одну из первопричин конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Дискуссии о размещении западного военного контингента на Украине свидетельствуют о продолжении милитаризации Украины, что является одной из первопричин конфликта, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Это не что иное, как продолжение милитаризации Украины и подготовка интервенции альянса на территорию сопредельной с нами страны. Для нас это категорически неприемлемо, поскольку, по сути, является одной из первопричин конфликта, который мы стремимся урегулировать", - сказала она на 1116-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
Вчера, 08:00
По ее словам, планы так называемой "коалиции желающих" по повышению боеспособности ВСУ, размещению на территории Украины воинских контингентов ряда стран НАТО, а также наращиванию военного потенциала государств Западной Европы показывают, что необходимость устранения первопричин украинского кризиса как фундамента для реализации всех последующих договорённостей целенаправленно игнорируется.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
Вчера, 13:44
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаЮлия ЖдановаСергей ЛавровНАТООБСЕВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала