Жданова назвала одну из первопричин конфликта на Украине

ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Дискуссии о размещении западного военного контингента на Украине свидетельствуют о продолжении милитаризации Украины, что является одной из первопричин конфликта, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Это не что иное, как продолжение милитаризации Украины и подготовка интервенции альянса на территорию сопредельной с нами страны. Для нас это категорически неприемлемо, поскольку, по сути, является одной из первопричин конфликта, который мы стремимся урегулировать", - сказала она на 1116-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По ее словам, планы так называемой "коалиции желающих" по повышению боеспособности ВСУ, размещению на территории Украины воинских контингентов ряда стран НАТО, а также наращиванию военного потенциала государств Западной Европы показывают, что необходимость устранения первопричин украинского кризиса как фундамента для реализации всех последующих договорённостей целенаправленно игнорируется.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.