Неизвестные пытались захватить корпус в Почаевской лавре УПЦ

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Неизвестные при поддержке полиции пытались захватить экономический корпус в Свято-Успенской Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), они срезали замок на воротах и пытались проникнуть во внутрь, сообщил в среду украинский союз православных журналистов.

"В Почаевской лавре неизвестные люди попытались захватить экономический корпус обители. При поддержке полиции они срезали "болгаркой" замки на воротах и попытались проникнуть внутрь. Из-за того, что семинаристы вовремя среагировали, прорыв захватчиков удалось остановить. Они уехали, но, по сообщениям из Лавры, угрожали вернуться с подкреплением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.