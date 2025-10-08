Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные пытались захватить корпус в Почаевской лавре УПЦ - РИА Новости, 08.10.2025
Религия
 
18:45 08.10.2025 (обновлено: 18:51 08.10.2025)
Неизвестные пытались захватить корпус в Почаевской лавре УПЦ
Неизвестные пытались захватить корпус в Почаевской лавре УПЦ
тернопольская область, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Тернопольская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Неизвестные при поддержке полиции пытались захватить экономический корпус в Свято-Успенской Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), они срезали замок на воротах и пытались проникнуть во внутрь, сообщил в среду украинский союз православных журналистов.
Ранее в среду союз православных журналистов сообщил, что в Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ в Тернопольской области представители СБУ и полиции проводят обыски. В частности, следственные действия проходили в церкви Всех Святых, правоохранители якобы искали документы, которые могли касаться возможного "незаконного оформления" здания храма, имеющего статус памятника архитектуры.
"В Почаевской лавре неизвестные люди попытались захватить экономический корпус обители. При поддержке полиции они срезали "болгаркой" замки на воротах и попытались проникнуть внутрь. Из-за того, что семинаристы вовремя среагировали, прорыв захватчиков удалось остановить. Они уехали, но, по сообщениям из Лавры, угрожали вернуться с подкреплением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.
По информации союза, среди нападавших был замглавы Кременецкого отделения СБУ Сергей Засядько.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД прокомментировал реакцию ООН на ситуацию вокруг УПЦ
Вчера, 16:50
 
РелигияТернопольская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
