Экс-наемник ВСУ назвал идею применения Tomahawk Украиной нелепой

"Будь то нелепая идея о том, что HIMARS или Tomahawk каким-то образом положат конец этой войне, или представление о том, что беспилотники - это какое-то "чудо-оружие", которое волшебным образом сделает устаревшими вековые системы, такие как артиллерия, эти утверждения отражают глубокое непонимание современного конфликта", - написал он в соцсети Х.