МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Приговоренный в РФ к 28 годам заключения бывший командир иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Дэвид Райан О'Лири назвал нелепой идею, что применение ракет Tomahawk каким-либо образом поможет Украине окончить конфликт.
"Будь то нелепая идея о том, что HIMARS или Tomahawk каким-то образом положат конец этой войне, или представление о том, что беспилотники - это какое-то "чудо-оружие", которое волшебным образом сделает устаревшими вековые системы, такие как артиллерия, эти утверждения отражают глубокое непонимание современного конфликта", - написал он в соцсети Х.
Он отметил, что такого рода аналитики, особенно те, которые считаются экспертами и наблюдают издалека, не понимая местной культуры, условий или оперативных реалий, выдвигают идеи и цели, которые настолько оторваны от реальности, что они исторически приводили США к затяжным и дорогостоящим конфликтам.
В августе Генеральная прокуратура РФ сообщила, что российский суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О'Лири за участие во вторжении в Курскую область.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.