СМИ: в Швеции отправили в ВСУ исламиста, обещая гражданство для его жены

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Шведская полиция безопасности Säpo убедила радикального исламиста Виктора Газиева, "представляющего угрозу национальной безопасности", отправиться воевать в рядах ВСУ в обмен на гражданство для его бывшей жены, но обманула, сообщает телеканал SVT по результатам собственного расследования.
"Он (Газиев - ред.) находится на Украине с июня 2023 года. Он утверждает, что Säpo оказывала на него давление, что у них была личная встреча с его бывшей женой, которую просили убедить Газиева уехать. Взамен Säpo якобы пообещала не препятствовать ее подаче заявления на гражданство", - говорится в сообщении телеканала.
Газиева признали угрозой безопасности Швеции в 2019 году и хотели депортировать, однако этого не произошло из-за того, что он якобы находится в розыске в России. В базе розыска МВД РФ в настоящее время он не значится, выяснило РИА Новости.
Полиция безопасности в свою очередь опровергла эту информацию.
"Мы не предлагаем и не пытаемся убедить кого-либо поехать в какое-либо место. Тем более в охваченную войной Украину", - приводит слова руководителя оперативного отдела Säpo Фредрика Халльстрёма SVT.
Как уточняет SVT, сам Газиев говорит, что не отправился бы на Украину без вмешательства шведских властей. По его словам, бывшей жене все же отказали в гражданстве, ссылаясь на данные полиции безопасности.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
