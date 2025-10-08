Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Швеции отправили в ВСУ исламиста, обещая гражданство для его жены
15:22 08.10.2025
СМИ: в Швеции отправили в ВСУ исламиста, обещая гражданство для его жены
Шведская полиция безопасности Säpo убедила радикального исламиста Виктора Газиева, "представляющего угрозу национальной безопасности", отправиться воевать в... РИА Новости, 08.10.2025
СМИ: в Швеции отправили в ВСУ исламиста, обещая гражданство для его жены

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Шведская полиция безопасности Säpo убедила радикального исламиста Виктора Газиева, "представляющего угрозу национальной безопасности", отправиться воевать в рядах ВСУ в обмен на гражданство для его бывшей жены, но обманула, сообщает телеканал SVT по результатам собственного расследования.
"Он (Газиев - ред.) находится на Украине с июня 2023 года. Он утверждает, что Säpo оказывала на него давление, что у них была личная встреча с его бывшей женой, которую просили убедить Газиева уехать. Взамен Säpo якобы пообещала не препятствовать ее подаче заявления на гражданство", - говорится в сообщении телеканала.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
7 октября, 03:18
Газиева признали угрозой безопасности Швеции в 2019 году и хотели депортировать, однако этого не произошло из-за того, что он якобы находится в розыске в России. В базе розыска МВД РФ в настоящее время он не значится, выяснило РИА Новости.
По данным SVT, Газиев утверждает, что полиция безопасности Швеции якобы связала его с человеком, работающим в шведской разведке (Must), который и сопроводил его на Украину.
Полиция безопасности в свою очередь опровергла эту информацию.
"Мы не предлагаем и не пытаемся убедить кого-либо поехать в какое-либо место. Тем более в охваченную войной Украину", - приводит слова руководителя оперативного отдела Säpo Фредрика Халльстрёма SVT.
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины
5 октября, 21:56
Как уточняет SVT, сам Газиев говорит, что не отправился бы на Украину без вмешательства шведских властей. По его словам, бывшей жене все же отказали в гражданстве, ссылаясь на данные полиции безопасности.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого американского наемника - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец
29 сентября, 06:09
 
Заголовок открываемого материала