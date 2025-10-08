Рейтинг@Mail.ru
Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова - РИА Новости, 08.10.2025
15:15 08.10.2025
Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова
в мире, ливия, сахель , россия, мария захарова, министерство обороны украины
В мире, Ливия, Сахель , Россия, Мария Захарова, Министерство обороны Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки и взаимодействует с правительством нацединства Ливии при организации террористических операций в Сахеле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Появляются все новые свидетельства поддержки режимом Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки. Силовой блок правительства национального единства Ливии при посредничестве Британии наладил взаимодействие с украинскими боевиками, включающее поставки киевским режимом ударных беспилотников и осуществление инструкторами ГУР Минобороны Украины тренировочных мероприятий. Имеются факты, которые подтверждают сотрудничество правительства национального единства Ливии с украинцами при организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер", - сказала она на брифинге для СМИ.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украинские боевики провалили контратаку в Харьковской области
В миреЛивияСахельРоссияМария ЗахароваМинистерство обороны Украины
 
 
