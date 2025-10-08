Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки и взаимодействует с правительством нацединства Ливии при организации террористических операций в Сахеле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.