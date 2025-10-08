https://ria.ru/20251008/ukraina-2047073972.html
Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова
Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова - РИА Новости, 08.10.2025
Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова
Киевский режим сотрудничает с террористическим группировками Сахаро-Сахельского региона Африки и взаимодействует с правительством нацединства Ливии при... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:15:00+03:00
2025-10-08T15:15:00+03:00
2025-10-08T15:15:00+03:00
в мире
ливия
сахель
россия
мария захарова
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
https://ria.ru/20251008/kontrataka-2046977073.html
ливия
сахель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, сахель , россия, мария захарова, министерство обороны украины
В мире, Ливия, Сахель , Россия, Мария Захарова, Министерство обороны Украины
Киев сотрудничает с африканскими боевиками, заявила Захарова
Захарова: Киев сотрудничает с террористами Сахаро-Сахельского региона Африки