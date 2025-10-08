Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского - РИА Новости, 08.10.2025
14:38 08.10.2025
Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского
Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского - РИА Новости, 08.10.2025
Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского
Большинство жителей Украины считают, что деятельность фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде препятствует развитию государства,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:38:00+03:00
2025-10-08T14:38:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
верховная рада украины
кмис
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада украины, кмис, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, КМИС, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского

Больше половины украинцев недовольны работой Зеленского. Данные соцопроса

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Большинство жителей Украины считают, что деятельность фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде препятствует развитию государства, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 18 по 28 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.
Согласно данным, опубликованным на сайте КМИС, 52% опрошенных считают, что деятельность фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Раде препятствует развитию государства, 25% респондентов полагают, что ее деятельность идет на пользу стране, еще 23% опрошенных затруднились с ответом.
При этом респонденты лучше оценили деятельность фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность": 38% украинцев сказали, что ее деятельность идет на пользу развитию Украины, 36% считают, что она только препятствует развитию, 26% опрошенных затруднились с ответом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией
7 октября, 16:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКМИСФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
