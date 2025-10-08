Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Большинство жителей Украины считают, что деятельность фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде препятствует развитию государства, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 18 по 28 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.
Согласно данным, опубликованным на сайте КМИС, 52% опрошенных считают, что деятельность фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Раде препятствует развитию государства, 25% респондентов полагают, что ее деятельность идет на пользу стране, еще 23% опрошенных затруднились с ответом.
При этом респонденты лучше оценили деятельность фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность": 38% украинцев сказали, что ее деятельность идет на пользу развитию Украины, 36% считают, что она только препятствует развитию, 26% опрошенных затруднились с ответом.